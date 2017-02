'Okja', produção da Netflix com Tilda Swinton no elenco, estreará em junho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix anunciou nesta terça-feira (28) a data de estreia para sua nova produção, "Okja". O filme, dirigido por Bong Joon Ho (de "O Expresso do Amanhã"), estará disponível na plataforma a partir do dia 28 de junho. Na trama, Tilda Swinton vive uma inventora que, como a personagem diz, "sintetiza ciência e natureza" ao criar uma criatura misteriosa chamada Okja. A história se concentra na amizade do animal com a garota Mija (interpretada pela estreante Seo Hyun An), que tenta impedir o rapto de Okja por uma poderosa multinacional. O elenco também traz Jake Gyllenhaal, Lily Collins e Steven Yeun.