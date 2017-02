Fazendeiro do PR terá de indenizar família de morto por intoxicação

Um fazendeiro de Leópolis, na região norte do Paraná, terá de indenizar em R$ 350 mil a família de um agricultor que morreu por intoxicação com agrotóxicos. A decisão é da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que rejeitou recurso da Fazenda Floresta, condenada pela 3ª Turma a pagar a indenização por danos morais.

De acordo com a Justiça do Trabalho, o fazendeiro não teria tomado as medidas necessárias para impedir a intoxicação do empregado, que trabalhou para a fazenda de 1992 a 2010, quando faleceu. Além disso, apontou ainda que o fazendeiro saberia do potencial dano em razão do contato com os agrotóxicos.

A vítima teria aplicado venenos agrícola até 2008, quando passou a trabalhar no transporte de água e de agrotóxicos, sendo que apenas nos últimos cinco anos de trabalho da vítima teria passado a fornecer EPIs.

Inicialmente, a fazeda teria de pagar R$ 400 mil, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região reduziu o valor para R$ 100 porque a viúva, única dependente do trabalhador, também havia morrido.

Os herdeiros e o fazendeiro então recorreram ao TST, que decidiu que o valor arbitrado pelo TRT não condizia com os aplicados pelo colegiado em casos similares, especialmente por conta da gravidade da conduta da empregadora. O valor, então, subiu para R$ 350 mil, decisão mantida pela SDI-1.