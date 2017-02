(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A francesa Fnac anunciou que planeja sair do Brasil e já procura um comprador para ficar com as 12 lojas espalhadas pelo país. O grupo "começou um processo ativo para buscar um sócio que dê lugar à retirada do país", relatou a empresa em comunicado que detalha os resultados de 2016.

A companhia afirmou que houve equilíbrio entre despesas e receitas no último ano no país, e que a rentabilidade das vendas têm aumentado. A Fnac está presente no Brasil desde o fim dos anos 1990, mas, há alguns anos, já tinha apontado dificuldades para atingir os resultados esperados no país.

O último ano foi particularmente difícil para empresas que atuam neste segmento que combina livraria com vendas de eletrônicos. Nas últimas semanas, começou a circular a notícia de que Cultura e Saraiva estudam fusão.

O Brasil representa menos de 2% do volume de vendas total da Fnac. O grupo francês registrou lucro líquido ajustado de 54 milhões de euros em 2016, um aumento de 37% em relação ao ano anterior. A receita anual foi de 7,4 bilhões de euros, alta de 1,9%.

Em julho, a Fnac fechou a compra da varejista de eletrônicos Darty. O objetivo era reduzir a dependência da venda de livros, CDs e DVDs.