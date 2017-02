Escola que homenageou Curitiba, Nenê de Vila Matilde é rebaixada

(foto: Agência Brasil)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As escolas Nenê de Vila Matilde e Águia de Ouro foram as duas rebaixadas para o Grupo de Acesso do Carnaval paulistano.

O desfile da Nenê, que acabou em penúltimo após ficar em nono lugar em 2016, ficou marcado por uma confusão: o presidente da escola se recusou a colocá-la na avenida, porque a pista estaria escorregadia. Segundo ele, a Vai-Vai, que tinha desfilado logo antes, havia despejado óleo na pista.

Após pressão do presidente da Liga de Escolas de Samba de São Paulo, Paulo Sérgio Ferreira, a escola desfilou depois de uma breve limpeza na avenida. O atraso foi de cerca de uma hora.

Sexta escola a desfilar no sábado, a Nenê homenageou Curitiba com o enredo "Core e Tuba. A ópera de todos os povos, terra de todas as gentes, Curitiba de todos os sonhos". A escola entrou no Anhembi cantando a capital do Paraná -cidade bastante úmida e chuvosa- quando os primeiros clarões do domingo começavam a surgir no horizonte.

O desfile transcorreu sem problemas, mas a Nenê teve que se apressar no final para não estourar o tempo.

A Águia de Ouro foi a última colocada, após ficar em oitavo lugar em 2016. A agremiação encerrou os desfiles da sexta-feira. O enredo "Amor com amor se paga! Uma história animal" trazia uma defesa dos direitos dos animais, com a apresentadora Luisa Mell como embaixadora.

O desfile da escola flertou com a infantilidade. Cartazes de filmes com cachorros, como Lassie e Beethoven, e personagens na Turma da Mônica coloriram um dos carros. A escola ainda trouxe fantasias de Papai Noel e de bichinhos, como cachorros e tigres. Na bateria, todos estavam vestidos de Charlie Chaplin.

A campeã do Carnaval paulistano 2017 foi a Acadêmicos do Tatuapé, que superou a Dragões da Real na última nota e sagrou-se vencedora pela primeira vez.