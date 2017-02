Lula pode se tornar inelegível antes das eleições de 2018

Favorito nas pesquisas eleitorais em todos os cenários simulados, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode acabar ficando de fora do páreo pelo Palácio do Planalto. De acordo com a Folha de S. Paulo, o petista pode estar inelegível até as eleições de 2018, tendo-se em vista a velocidade de outros processos da Operação Lava Jato.

A publicação afirma que os seis processos da Lava Jato julgados em segunda instância levaram cerca de um ano e 10 meses desde a denúncia até o veredicto. Caso essa velocidade se confirme também no processo de Lula - e o ex-presidente venha a ser condenado -, ele se tornaria inelegível durante o período de campanha, entre julho e outubro do próximo ano.

A impossibilidade de se eleger está prevista na Lei da Ficha Limpa, a qual determina que qualquer pessoa condenada por um colegiado não pode se candidatar. Lula, contudo, poderia recorrer da decisão para continuar sendo candidato, mesmo se condenado.