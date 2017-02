Youtube anuncia serviço com canais de TV paga

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O YouTube entrou na disputa com as operadoras de TV a cabo americanas ao anunciar o aplicativo YouTube TV, nesta terça-feira (28). O serviço será liberado nos próximos meses, segundo a companhia. Por US$ 35 mensais, os assinantes do serviço terão acesso ao vivo aos principais canais da TV americana, em um aplicativo instalado em smartphones e tablets. O valor dará direito a seis acessos. O serviço também inclui a possibilidade de gravar programas (na nuvem) para assistir quando quiser. O lançamento é uma reação do YouTube a concorrentes como SlingTV (Dish), DirecTV Now (AT&T) e PlayStation Vue (Sony). Entre os canais que estarão no YouTube TV estão ABC, CBS, FOX, NBC, ESPN. A assinatura do YouTube TV também dará acesso ao serviço por assinatura Red Original, de conteúdos exclusivos da empresa americana. Nesta segunda (27), o "Wall Street Journal" noticiou que usuários do YouTube passam mais de 1 bilhão de horas assistindo a vídeos publicados no serviço. Essa audiência alcança a da TV americana, de 1,25 bilhão de horas, segundo estimativa da Nielsen. No entanto, o serviço de vídeos da gigante Alphabet, dona do Google, não divulga se essa audiência já se converte em resultados financeiros positivos. No Brasil, a oferta de conteúdo de TV por assinatura é restrita aos pacotes vendidos pelas operadoras. Os canais oferecem aplicativos para assistir sua programação pelo celular, mas a senha depende de uma assinatura de TV atrelada a grandes operadoras, como NET, Vivo e Sky.