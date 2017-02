Tatuapé comemora título da escola de samba do bairro com buzinaço e samba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde que o título da Acadêmicos do Tatuapé foi anunciado, o bairro parece ter acordado. O silêncio vespertino foi quebrado por gritos, buzinas e ruídos de helicóptero. Brados exaltando o feito da escola surgiram em casas, apartamentos e ruas no entorno da quadra. O samba e o batuque começou logo em seguida. O clima é de final de campeonato de futebol. Em um dos prédios da região, mesmo quem não costuma acompanhar o Carnaval diz ter "ficado feliz com o título inédito da escola". Chove forte no bairro e a festa parece não ter hora para acabar.