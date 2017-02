Grêmio e Pedro Rocha acertam renovação até 2019

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A 'novela' da renovação de Pedro Rocha chegou ao fim. Grêmio e a estafe do jogador chegaram a um acordo na tarde desta terça-feira (28) e o novo vínculo será celebrado. Tal situação afasta a chance do jogador ser afastado do elenco principal. Isso chegou a ser debatido pela direção do Grêmio na última semana. Caso não ampliasse seu vínculo -que ia até o final deste ano- ele sairia do elenco de cima. Pedro Rocha renovará contrato até 2019. O clube atendeu as exigências do jogador, de ter prêmio de luvas de R$ 500 mil divididos em 15 meses, com multa aplicada ao clube em caso de atraso. O Grêmio tem 70% dos direitos dele, com possibilidade de comprar outros 30% junto ao Diadema. A reportagem confirmou que o acordo está encaminhado. Os momentos finais da renovação partiram de uma conversa do jogador com o técnico Renato Gaúcho. O comandante intercedeu junto à direção do clube, que cedeu. Desta forma, Rocha vira opção para o clássico Gre-Nal. Recuperado de uma tendinite, o atacante pode recuperar espaço no time titular e enfrentar o tradicional adversário. Com 22 anos, Pedro Rocha foi herói da conquista da Copa do Brasil. Com dois gols no jogo de ida da final contra o Atlético-MG, ele foi responsável pelo título, mesmo sendo expulso na mesma partida após comemorar tirando a camisa.