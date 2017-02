Sem Scarpa, Fluminense busca classificação na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Classificado para a final da Taça Guanabara, que será disputa no próximo domingo contra o arquirrival Flamengo, o Fluminense volta as suas atenções para a Copa do Brasil nesta quarta-feira (1). O time visita o Sinop, em Mato Grosso, pela segunda fase da Copa do Brasil. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. “O jogo contra o Madureira já passou [empate em 0 a 0 pelo Estadual]. Vimos os erros e os acertos que cometemos. Estamos pensando nesse jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil, que é importante, e depois visaremos a final da Taça Guanabara. Acho que lá em Sinop vai ser diferente, vamos jogar o que a gente vinha jogando nas outras partidas”, analisou o zagueiro Henrique. O principal desfalque no time carioca é o meia Gustavo Scarpa. O jogador levou uma pancada no tornozelo direito no jogo contra o Madureira, mas deve estar à disposição do técnico Abel Braga no clássico do fim de semana. Conhecido principalmente por ter revelado Rogério Ceni, o Sinop vive boa fase. A equipe está invicta no ano, com cinco vitórias e um empate. Jean Chera, revelado pelo Santos na mesma época que Neymar, é o nome mais famoso do clube. Ainda fora de forma, o jogador deve começar a partida no banco de reservas. SINOP Naldo; Maranhão, Wadson, Tayron e Maycon; Dourado, Valtinho, Sandro e Alex; Jorge Prea e Andrezinho. T.: Marcos Birigui. FLUMINENSE Júlio César; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Orejuela, Douglas, Sornoza e Marcos Júnior; Wellington e Henrique Dourado. T.: Abel Braga. Estádio: Gigante do Norte, em Sinop (MT) Horário: 19h30 Juiz: Elmo Alves Resende Cunha (GO)