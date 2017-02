Vasco tenta curar ressaca do Carioca em jogo da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco visita o Vila Nova nesta quarta-feira (1), às 21h45, no Serra Dourada, em Goiás, pela segunda fase da Copa do Brasil. O vencedor do duelo se classifica e, em caso de empate, a vaga é decidida nas cobranças de pênaltis. O duelo vem em ótimo momento para o time cruzmaltino esquecer o sabor amargo deste Carnaval. A equipe perdeu o clássico para o Flamengo, por 1 a 0, em Volta Redonda, e viu o rival avançar à final do Carioca. Aliás, o resultado negativo fez com que o treinador Cristóvão Borges intensificasse os treinamentos visando o duelo contra o Vila Nova. Os jogadores não tiveram vida fácil em nenhum dia deste Carnaval. Um dos motivos de tanto treinamento é aprimorar o entrosamento e as finalizações, que na visão do lateral Gilberto ainda não estão como a comissão técnica gostaria. “A gente cria muito, mas os gols não estão saindo”, afirmou o atleta. A grande baixa para o Vasco é a ausência do meio-campista Nenê, artilheiro do time e principal peça no esquema de Cristóvão Borges. Luis Fabiano ainda não estreia pelo cruzmaltino. VILA NOVA A baixa de Nenê não serviu como alívio ao treinador Mazola, do Vila Nova. Para ele, o Vasco tem um elenco forte, independente das peças que atuam. O time goiano tem a melhor campanha do Campeonato Goiano até agora e não será páreo fácil para o Vasco. VILA NOVA Wendell; Maguinho, Wesley Matos, Brunão e Jonathan; Fagner, Geovane, Everton e Hiroshi; Moisés e Wallyson. T.: Mazola Júnior VASCO Martín Silva; Gilberto, Luan, Rodrigo e Henrique; Jean, Douglas, Escudero, Wagner e Kelvin; Thalles. T.: Cristóvão Borges Estádio: Serra Dourada, em Goiânia (GO) Horário: 21h45 Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)