X-9 Paulistana vence Grupo de Acesso em SP; Independente também sobe

WALTER PORTO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A X-9 Paulistana foi a campeã do Grupo de Acesso do Carnaval de São Paulo e volta ao Grupo Especial em 2018. A escola havia sido rebaixada no ano passado. Também sobe a Independente Tricolor, que ficou em segundo lugar e estreará no Grupo Especial no ano que vem. A campeã fez 269,2 pontos e a segunda colocada, 268,9. No desfile, que ocorreu na madrugada deste domingo (26), a X-9 fez um enredo em homenagem ao pintor italiano Inos Corradin, intitulado "Vim, vi e venci! A Saga Artística de um Semideus". Já a Independente, ligada à torcida organizada do São Paulo, cantou sobre a mentira. Após caírem do Grupo Especial, a Nenê de Vila Matilde e a Águia de Ouro desfilarão no Grupo de Acesso no próximo ano. No Grupo Especial, a campeã foi a Acadêmicos do Tatuapé, que venceu pela primeira vez em seus 64 anos de história.