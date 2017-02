Recife tem noite de shows com Alceu Valença e Elba Ramalho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Recife começa a se despedir do Carnaval, mas antes da "Quarta-feira ingrata" os foliões terão uma maratona de apresentações. Na praça do Marco Zero, principal polo da folia pernambucana, a noite é de shows. O pernambucano André Rio abre as apresentações artísticas da noite. Famoso com canções como "Chuva de Sombrinhas", o cantor anima uma multidão de foliões. Ainda hoje sobem ao palco Geraldo Azevedo, Elba Ramalho e Alceu Valença. CAMAROTES Camarotes no Recife Antigo estão reduzindo o espaços públicos, como as calçadas. Para os foliões a privatização das áreas começa a "colocar em xeque a fama de maior Carnaval de rua do país". No Marco Zero, três camarotes privados montaram estruturas sobre as calçadas e na área da praça do Marco Zero. Os "puxadinhos" reduzem a área para quem vai assistir aos shows no principal palco da festa. "Eles podem fazer a festa dentro do prédio que é deles, mas colocar em cima da calçada já é demais", diz o estudante Pedro César Viana. Na rua Marquês de Olinda, que dá acesso ao Marco Zero, o som de um dos camarotes "briga" com o do palco principal. "Não tem como ficar aqui não se entende nada do show, é só poluição sonora", afirma enfermeira Daiana Alencar. A redução do espaço público não se restringe ao Recife Antigo, no Galo da Madrugada (25) também havia camarotes montados em praças e calçadas.