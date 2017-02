Último dia de Carnaval no Rio atrai 320 mil foliões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O último dia de Carnaval oficial no Rio de Janeiro atraiu 320 mil pessoas aos principais blocos da cidade. O mais popular foi o Bloco da Gold, na Barra da Tijuca, zona oeste. Ao som de grupos de pagode e cantores de funk, 150 mil participaram da festa. Do outro lado da cidade, no Aterro do Flamengo, a Orquestra Voadora, com sua banda e os dançarinos da perna de pau, arrastou 120 mil. Pela manhã, o Vagalume o Verde, no Jardim Botânico, levou 50 mil pessoas para as ruas. Mas ainda não acabou. Muitos foliões ainda curtem os últimos momentos de carnaval em blocos espalhados por toda a cidade.