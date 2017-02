Bellucci é eliminado, e Aberto do Brasil tem apenas 1 tenista brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Thomaz Bellucci deu adeus de forma precoce ao Aberto do Brasil. Nesta terça-feira (28), o número 1 do país perdeu por 2 sets a 0 para o argentino Diego Schwartzman (6/2 e 6/0), em sua estreia no torneio. A fraca atuação de Bellucci pode estar relacionada com a saúde. O brasileiro abrira mão de disputar a chave de duplas do Aberto do Brasil por causa de problemas estomacais. Nesta terça-feira, ele resistiu menos de uma hora perante Schwartzman. A melhor participação de Thomaz Bellucci no Aberto do Brasil aconteceu em 2009. Na ocasião, o brasileiro caiu na final para o espanhol Tommy Robredo, quando o torneio ainda era disputado na Costa do Sauipe, na Bahia. Com a eliminação de Bellucci, apenas João Souza, o Feijão, permanece como representante do Brasil no torneio realizado em São Paulo. Nesta quarta-feira, Thiago Monteiro perdeu para Carlos Berlocq e Rogerinho foi derrotado por Alessandro Gianessi. Um dia antes, Guilherme Clezar e Orlandinho Dutra já haviam dado adeus ao torneio.