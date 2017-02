Polícia solta bombas e gás e show de Carnaval acaba mais cedo em BH

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O penúltimo show marcado para esta terça-feira na praça principal de Belo Horizonte, onde estavam cerca de 40 mil pessoas, acabou em confusão. O público assistia à apresentação da cantora Carla Gomes quando um início de briga causou tumulto no meio da plateia. A polícia, então, entrou na multidão pelo lado oposto do palco, e a apreensão geral fez as pessoas ficarem prensadas contra as grades. Um contingente de mais de 50 policiais, segundo relatos, soltou bombas e gás lacrimogêneo contra o público, que se dispersou rapidamente pulando grades, conforme o tumulto aumentava. Mais de dez viaturas foram enviadas e até helicópteros foram ouvidos na região. A programação da noite foi encerrada. Não há informações sobre feridos, mas houve uma série de atendimentos nos ambulatórios de pessoas que haviam respirado gás lacrimogêneo.