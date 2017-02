Ivete se fantasia de palhaça e curte Carnaval na rua em Salvador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Onde está Wally? Ou melhor, onde está Ivete? Para coroar um Carnaval em que desfilou por três dias em Salvador e ainda foi homenageada pela Escola de Samba Grande Rio, a cantora Ivete Sangalo ainda teve fôlego para surpreender os fãs nesta terça (28). Junto com um grupo de 20 amigos e familiares, Ivete se fantasiou de palhaça e, anonimamente, foi curtir o Carnaval de Salvador na rua, como uma "foliã pipoca". A cantora publicou uma foto na "travessura" em suas redes sociais na qual ela está em plena avenida. "E pra fechar com chave de ouro o meu Carnaval , amigos reunidos na pipoca da minha cidade Salvador! Que farra boa", disse Ivete. Ela conta que saiu do Farol da Barra e foi até o final do circuito em Ondina, num percurso de quatro quilômetros. Curtiu apresentações do Harmonia do Samba, de Durval Lélys, Cláudia Leitte e acompanhou o tiro Armandinho, Dodô e Osmar. De rua, seguiu para um camarote. "Meus amigos que eu amo foram junto comigo e foi demais!!! Feliz carnaval!!!!", disse Ivete.