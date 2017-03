Odebrecht depõe em Curitiba ao TSE em ação que pode derrubar Temer

(foto: Divulgação)

Marcelo Odebrecht, ex-presidente da empreiteira envolvida na Lava Jato, irá depor pela primeira vez nesta quarta-feira, em Curitiba, no processo sobre a cassação da chapa Dilma-Temer. A oitiva, liderada pelo ministro Herman Benjamin, relator do processo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é considerada essencial para o futuro do presidente Michel Temer, uma vez que pode ajudar a definir a tese de separação das responsabilidades do presidente e do vice-presidente.

Até a próxima semana, o TSE deve ouvir ainda outros quatro executivos da empreiteira sobre fatos já abordados em delações premiadas da Lava Jato homologadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), mas que ainda estão sob sigilo. Ainda assim, na única delação que veio à público, de Cláudio Melo Filho, ex-executivo da Odebrecht, o núcleo do governo Temer acabou aparecendo, como Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, Moreira Franco, ministro da Secretaria-Geral, e o presidente do Senado, Renan Calheiros, além do próprio Michel Temer.

De um lado, o PT trabalha para tentar comprovar que não houve irregularidades. Do outro, o PMDB defende a separação das contas do presidente e do vice-presidente, de forma a tentar livrar Temer de uma possível condenação eleitoral que poderia significar o fim precoce de seu mandato com a cassação da chapa.

Além de Marcelo Odebrecht, nos próximos dias serão ouvidos Benedicto Barbosa da Silva Junior e Fernando Reis, no Rio de Janeiro, enquanto Cláudio Melo Filho e Alexandrino de Salles Ramos serão ouvidos em Brasília Os depoimentos são mantidos em sigilo.