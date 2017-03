(foto: Reprodução/ Facebook)

Uma estudante de 20 anos de Guarapuava teve o celular roubado na madrugada de ontem (28) em Guarapuava, na região central do Paraná, e acabou tendo de lidar com uma situação para lá de inusitada. É que o bandido se encantou com a beleza da vítima e fez questão de utilizar as redes sociais dela para pdir desculpas.

Segundo relatou a própria Carolina Dalla Vecchia, o assalto aconteceu quando ela e dois amigos caminhavam próximo ao Parque do Lago, quase chegando em casa. O assaltante dizia estar armado e exigiu que os três entregassem seus celulares, desbloqueados.

Quando chegou em casa a jovem ainda tentou bloquear o celular, mas não conseguiu. De toda forma, resolveu se prevenir mudando as senhas d todas as redes sociais.

No dia seguinte, quando acordou, a surpresa. O criminosos havia mandado mensagens para todos os seus contatos, inclusive o grupo da família dela no Whatsapp, dizendo que estava arrependido. Além disso, mandou mensagem em uma publicação que a jovem fez no Facebook.

"Pesso Desculpas Carolina não queria q vc tivesse junto com aqls cara senão nada disso tria acontecido cm vc (sic)", escreveu o ladrão. "Vc Eh Muitoo Gata. Só Por isso Me Arrependi Kkkkk (sic)".