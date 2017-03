Borja, Raphael Veiga e Michel Bastos largam na frente entre os novos nomes do elenco

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras não se apegou ao título do Campeonato Brasileiro, conquistado no ano passado, e se comportou de forma ativa no mercado da bola. Ao todo, a equipe alviverde contratou dez atletas –inclui-se, na conta, o lateral direito Fabiano– para ajudar o grupo vencedor de 2016. Mas, depois de um mês, alguns largaram na frente em relação à empatia com o torcedor. A temporada se encontra no início, mas nomes como Raphael Veiga e Michel Bastos ganharam espaço cativo no time titular de Eduardo Baptista, especialmente pelo período de ausência da dupla Tchê Tchê e Moisés (ambos lesionados). Alejandro Guerra, badalado pela temporada passada no Atlético Nacional-COL, já ficou marcado por uma falha decisiva, enquanto o companheiro Miguel Borja, nome mais esperado para 2017, estreou da melhor maneira possível no último sábado. Confira abaixo quem larga na frente entre os novos nomes: Miguel Borja Contratação mais badalada (e mais cara) deste atual Palmeiras, Miguel Borja atuou por pouco mais de 20min na partida do último sábado, contra a Ferroviária (goleada por 4 a 1). A primeira impressão, para o palmeirense, foi a melhor possível. O centroavante colombiano anotou o seu primeiro gol logo na estreia, e agora depende de um melhor condicionamento físico para se efetivar como titular. Raphael Veiga Contratado junto ao Coritiba como uma aposta, Raphael Veiga mostra-se como um dos mais adaptados ao esquema de Eduardo Baptista. Rapidamente, o camisa 20 assumiu a condição de titular, especialmente pela capacidade de transitar entre as duas áreas do gramado. São dois gols anotados e um assistência nesta temporada -o passe para gol ocorreu no último sábado, no tranquilo triunfo diante da Ferroviária. Michel Bastos Além de Veiga, Michel Bastos também obteve rapidamente um lugar no time titular de Eduardo Baptista. O veterano de 33 anos mostrou versatilidade para atuar em duas funções: aberto pelo lado direito na vaga de Róger Guedes e também no centro do meio-campo. Com dois gols assinalados no Paulista, agradou ao treinador e tem a chance de se fixar entre os 11, graças à grave lesão de Moisés. Keno Um dos nomes menos badalados dos reforços, Keno conquistou espaço com boas atuações diante de Linense e Corinthians; diante do arquirrival, as duas melhores chances saíram dos pés do atleta, que carimbou o travessão e exigiu grande defesa de Cássio por intermédio de uma cabeçada. Autor de um gol diante da Ferroviária, no último sábado, o atacante surge como um dos mais participativos, e os números comprovam. Segundo o Footstats, o ex-Santa Cruz lidera o Palmeiras no quesito finalizações certas (oito) e erradas (seis - ao lado de Willian e Michel Bastos) no Campeonato Paulista. Felipe Melo O 'ousado' se mostra ativo nas redes sociais e em campo. Felipe Melo tem papel fundamental no esquema de Eduardo Baptista ao proteger a dupla de zaga e centralizar a saída de bola. O volante lidera o elenco em desarmes (13) e é o sétimo em passes certos (142) - não jogou no último sábado diante da Ferroviária. Fora de campo também assumiu um papel de referência dos atletas, e rapidamente se tornou um líder diante dos campeões brasileiros do ano passado. Willian O 'Bigode' desembarcou na Academia de Futebol e rapidamente virou titular com Eduardo Baptista. O atacante possui características que agradam ao treinador, como a velocidade e os arremates de média distância –contra o Corinthians, por exemplo, acertou o travessão. Willian anotou um gol depois de seis rodadas de Campeonato Paulista. Defensivamente, o camisa 29, importante para pressionar os zagueiros adversários, também se mostra muito útil: é o segundo do time em desarmes, com 12 no Estadual.