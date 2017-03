Estradas amanhecem com movimento alto e engarrafamento na volta a Curitiba

(foto: Reprodução/ Ecovia)

A manhã desta quarta-feira de Cinzas (01/03) está sendo de movimento intenso no retorno a Curitiba. Na BR-277, por exemplo, que liga a Capital com o litoral paranaense, o fluxo de veículos por volta das 9h40 era de 1.481 por hora, três vezes acima do normal. A condição do tempo é boa ao longo de toda a estrada.

De acordo com a concessionária Ecovia, que administra o trecho da rodovia federal e também das rodovias PR--508 e PR-407, 30 mil veículos devem pegar a estrada ao longo do dia no sentido Curitiba. O movimento ficará esparso ao longo do dia.

Para garantir o atendimento a todos os usuários, a Ecovia montou uma base operacional móvel no km 40 da Serra do Mar, na BR-277, que está ajudando a reduzir o tempo de espera em atendimentos e remoções. As três bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), nos km 61, 35 e 11 da rodovia, também oferecem suporte para essas remoções e possuem infraestrutura, café e água para o conforto dos motoristas e passageiros.

LITORAL CATARINENSE

O motorista que trafega na região de Joinville pela BR-101/SC na pista sentido Curitiba encontra 6 quilômetros de retenção, do km 48 ao km 42, reflexo de um acidente. Todas as faixas estão liberadas.

A intensidade no fluxo de veículos ocasiona dois pontos de lentidão na BR-101/SC, também na pista sentido Curitiba. Em Itajaí, são 6 quilômetros de retenção, do km 125 ao km 119. E em Balneário Camboriú são 2 quilômetros, do km 134 ao km 132.

O fluxo de veículos é normal na BR-376/PR e na BR-116/PR.