Agenda cheia em março deixa Santos alerta para novas lesões

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O departamento médico do Santos roubou a cena neste início de 2017. Exceção feita a algumas fatalidades, como as contusões de Lucas Lima e Léo Cittadini, o DM já recebeu, em menos de dois meses, três jogadores por conta de lesões musculares: David Braz, ainda em janeiro, com um estiramento na panturrilha, Renato, com o mesmo problema, logo após a estreia no Paulistão, e Caju, com uma lesão grave na coxa que inclusive irá tirá-lo da disputa do Campeonato Estadual. Passados dois meses, a pergunta que fica é: o elenco conseguirá passar ileso por uma sequência ainda maior de jogos? Isso porque o Santos terá, no mês de março, oito confrontos em apenas 26 dias, uma média de quase uma partida a cada três dias. A maratona tem início neste sábado (4), em clássico contra o Corinthians, em Itaquera, e termina no dia 29, com o último jogo da fase de grupos do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, em casa. Em fevereiro, com as primeiras rodadas do Paulista, o Santos, apesar dos seis reforços contratados (sendo que dois –Vladimir Hernández e Matheus Ribeiro– ainda não estrearam), mostrou que terá ao menos uma queda mínima de desempenho quando não estiver com todos os jogadores à disposição. Foi assim da terceira à sexta rodada, sem Renato, Lucas Lima e Ricardo Oliveira. Vale lembrar que, a partir de março, além do maior número de jogos, os confrontos serão ainda mais decisivos. Trata-se da reta final da fase de grupos do Campeonato Paulista e dos dois primeiros jogos da Copa Libertadores, contra Sporting Cristal, no Peru, dia 9 de março, e The Strongest, na Vila Belmiro, dia 16. Sequência decisiva não apenas para jogadores e comissão técnica, mas também para todo o departamento físico do clube da Vila Belmiro. Depois de semanas acumulando problemas em relação ao DM, o técnico Dorival Júnior finalmente começa a ganhar boas notícias. Além de David Braz e Jean Mota, que já foram relacionados para o jogo da última rodada, contra o Botafogo-SP, ele pode ganhar dois reforços de uma só vez: Renato e Lucas Lima. O primeiro, inclusive, já treinou com bola nesta terça-feira (28) e tem boas chances de ser liberado para enfrentar o Corinthians. Veja a sequência de jogos do Santos em março: Dia 4 – Corinthians x Santos (Paulista) Dia 9 – Sporting Cristal-PER x Santos (Libertadores) Dia 12 – São Bernardo x Santos (Paulista) Dia 16 – Santos x The Strongest-BOL (Libertadores) Dia 18 ou 19 – Santos x Palmeiras (Paulista) Dia 22 ou 23 – São Bento x Santos (Paulista) Dia 25 ou 26 – Santo André x Santos (Paulista) Dia 29 – Santos x Grêmio Novorizontino (Paulista)