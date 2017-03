Obras em rodovias da região Oeste beneficiam 140 mil pessoas

(foto: Jorge Woll/DER)

Diversas frentes de trabalho contratadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) executam obras e melhorias nas rodovias do Oeste do Estado. Entre obras concluídas, em andamento e previstas são cerca de R$ 40 milhões em recursos aplicados em cinco rodovias da região. Os serviços beneficiam em torno de 140 mil pessoas.



O principal investimento concentra-se na PR-488, no trecho de aproximadamente 50 quilômetros que liga os municípios de Vera Cruz do Oeste e Diamante do Oeste e que segue, ainda, até a localidade de Esquina Céu Azul, próximo à Santa Helena. Na rodovia foram investidos cerca de R$ 24 milhões em obras de revitalização do pavimento e sinalização. Nos próximos meses, mais R$ 4 milhões serão aplicados para concluir os serviços.



O caminhoneiro Carlos Gomes passa por Diamante do Oeste há mais de 13 anos e comenta que essa é a primeira vez que acompanha uma mudança significativa nas condições da rodovia. “Antes era um asfalto com muitos buracos, quebrava as molas do caminhão, era bem complicado. Agora melhorou bastante, nos últimos dois anos foram feitas várias melhorias e a viagem ficou bem mais tranquila”, afirma.



De acordo com os pequenos produtores da região, as obras também contribuíram para o escoamento dos produtos. “Agora podemos fazer a colheita da nossa lavoura com segurança. Meu marido trabalha com caminhão e colheitadeira, as melhorias no trecho facilitaram nossa vida”, comemora a agricultora Jessica Zapani.



INVESTIMENTOS – Além das obras na PR-488, o DER também executa serviços em outras quatro rodovias no Oeste. De acordo com o diretor-geral do DER, Nelson Leal Junior, os investimentos integram os programas de Conservação e Recuperação Descontínua com Melhoria do Estado do Pavimento (Cremeo) e de Conservação do Pavimento (COP).



“Em 2016 nós investimos R$ 830 milhões somente em serviços de recuperação e manutenção de rodovias em todo o Paraná. Mesmo diante da crise econômica que o País enfrenta, procuramos equilibrar e manter os investimentos nos 12 mil quilômetros de rodovias administradas pelo DER”, destaca.



TRECHOS – Na PR-574 os investimentos somam R$ 4,5 milhões em obras de conservação do pavimento, entre Cafelândia e o distrito de Penha. Na PR-239, também começaram obras de recuperação entre Nova Aurora e Iracema - os recursos são de R$ 5 milhões.



Na PR-364 os serviços iniciam nas proximidades de Palotina e devem seguir até Assis Chateaubriand. As frentes de trabalho executam um novo revestimento em alguns pontos da rodovia em que o asfalto apresenta maior desgaste. O investimento previsto é de cerca de R$ 4 milhões.



Outra frente de obras em andamento está situada no trecho de 7,7 quilômetros, entre o município de Quatro Pontes e o distrito de Novo Sarandi. Máquinas trabalham em meia pista e o trânsito na rodovia é organizado no sistema “pare e siga” para garantir a segurança dos motoristas e trabalhadores.