(foto: Divulgação)

O Carnaval 2017, marcado pelas falhas e acidentes na Sapucaí, terminou em tragédia nesta terça-feira (28). Desta vez, o fatídico episódio foi registrado no em Parintins, município do Amazonas, onde duas pessoas morreram eletrocutadas após um carro alegórico entrar em contato com um fio de alta tensão.

O acidente aconteceu durante o desfile do bloco Cruz de Malta, por volta das 19 horas.

Em nota, a prefeitura lamentou o ocorrido e informou que irá dar assistência às famílias das vítimas, um jovem de 18 anos e um homem de 56 que estavam levando a alegoria para a ára de concentração do Bumbódromo.

O Carnailha é a principal festa carnavalesca da cidade. Em três dias de evento, cerca de 30 mil pessoas participaram da folia.