Foliões tomam doses de cachaça para subir correndo ladeira de Olinda

KLEBER NUNES OLINDA, PE (FOLHAPRESS) - A quarta-feira de Cinzas (1º) também é dia de disputa em Olinda (PE). Os foliões participaram da tradicional "Corrida dos Monstros". Durante todo o dia, a cidade terá programação de blocos e shows. Ao lado, Recife também terá quarta-feira de Cinzas cheia. Nesta manhã, os foliões-atletas subiram a Ladeira da Sé, no centro histórico da cidade, correndo, mas antes cada competidor tomou duas doses de cachaça. No masculino, Kleyton Gerlan, da cidade de Paulista, venceu a prova e levou o prêmio de R$ 200. "Com esse dinheiro vou noivar", disse. Entre as mulheres, a vendedora ambulante Rosa Xavier, de Olinda, conquistou o bicampeonato e contou o segredo para vencer a prova. "Eu faço aula de frevo e, também, subo e desço essas ladeiras todos os dias trabalhando. Com esses R$ 200 vou comprar mais água para vender", afirmou. BACALHAU DAS BATATAS Uma das personagens mais importantes da quarta-feira de Cinzas em Olinda é Maria José Neves de Paula, 63, ou Zezé, como é mais conhecida. Desde o primeiro desfile do Bacalhau do Batata, outro bloco nesta manhã, cabe a ela a missão de levar o estandarte. Confeccionado com pimentão, coentro, batata, cebola, tomate, côco, vinagre, cenoura e claro, o bacalhau, o estandarte pesa mais de 20 quilos. "Todo mundo quer um pedaço, mas não pode é eu tenho que zelar pelo estandarte durante todo o desfile. No final, preparamos uma bacalhoada com os ingredientes", diz Zezé. O bloco foi fundado em 1962 por Izaías Pereira da Silva (falecido em 1993). Conhecido como Batata o garçom criou a agremiação para as pessoas que assim como ele trabalhavam durante todo o Carnaval e folgavam na quarta-feira de Cinzas. "É uma tradição que aprendemos com nossos pais agora passamos para os nosso filhos", disse Clivany da Silva, que fez questão de ir com a família, todos fantasiados.