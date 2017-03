Imagem do Atletiba que não aconteceu. Nesta quarta, a bola vai rolar e com transmissão pelas redes sociais (foto: Geraldo Bubniak)

Atlético-PR e Coritiba entram em campo na Arena da Baixada nesta quarta-feira (01/03), a partir das 20 horas, para a realização de um clássico histórico. Será a primeira partida com transmissão via redes sociais na história do futebol brasileiro.

O duelo é válido peela quinta rodada do Campeonato Paranaense e havia sido adiado por conta de divergências envolvendo os clubes e a Federação Paranaense de Futebol (FPF). Em 19 de fevereiro, o árbitro estava pronto para dar o apito inicial, mas um representante da Federação o avisou para não iniciar a partida enquanto profissionais não credenciados não deixassem o campo. Eram eles quem iriam fazer a transmissão do duelo via YouTube, após os clubes recusarem a proposta da Globo pelos direitos de transmissão da competição.

Agora, com os profissionais devidamente credenciados, a expectativa é que, finalmente, a bola possa rolar. Mas muita coisa mudou desde então nos dois times - embora a situação no Estadual seja igualmente ruim para os dois clubes.

De um lado, o Atlético-PR que vem de um empate em 0 a 0 contra o Toledo. Nono colocado no Campeonato Paranaense, o Furacão ainda não venceu no Estadual e soma três pontos em quatro jogos (vem atuando com um time reserva). Por outro lado, na Copa Libertadores conseguiu avançar em dois mata-mata e se garantiu na fase de grupos da competição.

Do outro, o Coritiba vive um momento ainda mais turbulento. Eliminado na segunda fase da Copa do Brasil em pleno Couto Pereira pelo Asa de Arapiraca, o clube demitiu na última segunda-feira o técnico Paulo César Carpegiani. Com isso, Pachequinho assumirá o comando do time para o clássico de hoje, tentando melhorar a posição da equipe na tabela - hoje é o sexto coocado, com duas vitórias e um empate em quatro jogos.

Atlético x Coritiba

Atlético: Santos; Léo, Wanderson, José Ivaldo e Nicolas; Luiz Otávio, Matheus Rossetto e João Pedro; Douglas Coutinho, Crysan e Luis Henrique. Técnico: Paulo Autuori

Coritiba: Wilson; Dodô (Thiago Lopes ou Rodrigo Ramos), Werley, Juninho e Carlinhos; Jonas, Matheus Galdezani e Kady (Tiago Real); Neto Berola, Henrique Almeida e Kleber. Técnico: Pachequinho.

Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr.

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, quarta-feira (01/03) às 20 horas