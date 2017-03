Lily Allen deixa o Twitter após ataques de ódio

(foto: Divulgação) SAIBA MAIS Lily Allen termina casamento, diz jornal

A cantora Lily Allen abandonou o Twitter no final do mês passado ao sofrer diversos ataques pela rede social. Agora, quem cuida do perfil é um de seus amigos, Dennis.

A decisão de abandonar o microblog vio no dia 25, depois da celebridade responder uma fã que perguntou como ela teria desenvolvido doenças psicológicas. Lily então revelou que sofre de estresse pós-traumático desde 2010, quando estava grávida de seis meses e perdeu o bebê.

A resposta foi a brecha que alguns internautas mal intencionados encontraram para atacar a celebridade, afirmando que ela seria a culpada pela morte da criança, já que se drogava demais.

Antes de deixar o Twitter, Lily ainda bloqueou os haters que a atacaram e publicou um último tweet, no qual escreveu: "Minha timeline está cheia de pessoas sexistas, misóginas, racistas. De verdade, um novo nível".