Carnaval atrasa exame de Maicosuel, que deve perder estreia da Libertadores

VICTOR MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A baixa do Atlético-MG no jogo com o Democrata-GV foi o meia Maicosuel. O jogador entrou no segundo tempo e terminou a partida apenas fazendo número, pois se queixou de dores na coxa direita. Em função do Carnaval, o atleta ainda não fez o exame de imagem, para diagnosticar a gravidade da lesão. O que vai acontecer nesta quinta-feira. No entanto, após exame clínico feito pelos médicos do Atlético, Maicosuel já iniciou o tratamento para lesão muscular no músculo posterior da coxa direita. Diante desse quatro, o camisa 70 está praticamente descartado para a estreia da Copa Libertadores, na próxima semana, contra o Godoy Cruz, na Argentina. Em 2016 Maicosuel sofreu bastante com as lesões musculares, especialmente no segundo semestre. Após um recomeço com a camisa atleticana, após voltar de empréstimo, o meia sofreu duas lesões seguidas na coxa esquerda. Considerando os últimos 20 jogos do Atlético em 2016, Maicosuel ficou fora de 14, por causa das lesões e o período de recuperação. Nesta temporada, Maicosuel disputou seis dos sete jogos realizados pelo Atlético. A única ausência foi na partida diante do Tombense. Titular ele foi somente uma vez, no clássico com o Cruzeiro. Gol Maicosuel tem um em 2017, o quarto na goleada por 4 a 1 sobre o América-MG, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.