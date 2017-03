Policiais flagram menino de 13 anos dirigindo retroescavadeira

(foto: Divulgação/ PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um adolescente de 13 anos conduzindo uma retroescavadeira. O episódio inusitado foi registrado na tarde de ontem (28/02) na BR-285, em Água Santa (RS).

De acordo com os policiais, a máquina, que não possui registro nem autorização para trafegar em via pública, pertence ao avô do jovem, de75 anos, que assinou termo circunstanciado e responderá por permitir a condução do veículo por pessoa não habilitada, expondo a perigo a saúde de outrem.

Na hora do flagrante, o trânsito na estrada era intenso por conta do movimento de veículos retornando do feriadão de Carnaval.

A retroescavadeira foi apreendida e encaminhada ao depósito credenciado do Detran.