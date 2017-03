Tornados afetam até 45 milhões nos EUA e deixam 3 mortos; veja fotos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As más condições de tempo provocadas pela passagem de tornados pelo centro-oeste dos EUA deixaram ao menos três mortos nos últimos dias, podendo afetar até 45 milhões de pessoas que vivem na região. O Serviço Meteorológico Nacional anunciou nesta quarta-feira (1º) o envio de especialistas para a região para medir os danos e as intensidades dos tornados. No Estado do Illinois, ao menos duas pessoas morreram -uma delas atingida por uma árvore caída na cidade de Ottawa e outra por um desabamento em Crossville. Na cidade de Naplate, aproximadamente 50 casas foram danificadas. Já no Estado do Missouri, uma pessoa morreu durante a passagem de um tornado no condado de Perry. Ventos fortes atrapalharam a condução de veículos na rodovia 55.