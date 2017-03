Projeto Guarda Mirim será ampliado com participação de ex-alunos

(foto: Divulgação)

O projeto Guarda Mirim, desenvolvido pela Guarda Municipal desde 2004, será ampliado neste ano. Com apoio do prefeito Rafael Greca, o projeto passará a contar também com ex-alunos que já participaram das ações e agora vão voltar para atuar como voluntários.

Desde que teve início em 2004, na Escola Municipal Professora Donatilla Caron dos Anjos, a Guarda Mirim já atendeu cerca de 15 mil alunos, entre crianças e adolescentes. O projeto está dentro da Gerência de Ações Comunitárias da Guarda Municipal e tem como principal objetivo promover e implementar ações de defesa das comunidades, voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos alunos de escolas municipais.

Com atividades pedagógicas e lúdicas, o projeto desenvolve a autoestima, disciplina, cultura da paz, por meio de práticas de civismo e cidadania. Também são trabalhados valores éticos, sociais e morais, que minimizam a exclusão social de jovens e crianças, na faixa etária de 7 a 17 anos.

O secretário de Defesa Social e Trânsito, Algacir Mikalovski, teve uma reunião com quatro ex-alunos que passaram pela Guarda Mirim. “Este é um projeto feito por jovens para jovens. Vamos tratar de assuntos como a prevenção de drogas, prostituição e violência. Além disso também é possível apresentar profissões de um ponto de vista responsável, social e cívico aos jovens”, disse Mikalovski.

Planos futuros

Breno Geovanne de Souza dos Santos, 17 anos, participou do projeto Guarda Mirim por nove anos, na Escola Municipal Rio Negro. Após terminar o Ensino Médio, ele agora vai prestar concurso para o Corpo de Bombeiros. “Eu era um menino muito ativo, bagunceiro. Com a Guarda Mirim aprendi a me comportar melhor na sala de aula, respeitar os professores e lá me interessei pela profissão que vou seguir”, disse Santos.

A ex-aluna Maria Eduarda Vieira Spader, 18 anos, também da Escola Municipal Rio Negro, participou da Guarda Mirim por dez anos. Atleta, terminou o Ensino Médio e vai cursar a faculdade de Direito. “Fui aprovada no concurso da Guarda Municipal e em breve vou ser uma Guarda Municipal de Curitiba e depois delegada da Polícia Federal”, afirmou.

História idêntica à de Natalie Griebler Zirhut, 19 anos, que participou da Guarda Mirim por sete anos e também vai cursar Direito. Natalie também foi aprovada no último concurso da Guarda Municipal. “Eu tenho a alegria de poder retribuir tudo que recebi de Curitiba e o cuidado que a Guarda Mirim teve por nós todos. Por este motivo estamos desenvolvendo este projeto de voluntariado social com a Guarda Mirim, temos que dar continuidade a este trabalho”, disse

Já a caçula do grupo, Ana Júlia Weigert Santos, 15 anos, há sete na Guarda Mirim, quer ser modelo e fazer trabalhos sociais. “É muito legal fazer parte de um grupo que trabalha para mudar a realidade que vivemos. Nós temos encontros de líderes, falamos sobre política, os perigos da internet, realizamos juris simulados, nos integramos dentro da sociedade”, explicou.