Documentos atrasam chegada de reforço argentino do Inter

MARINHO SALDANHA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Victor Cuesta não vai mais chegar ao Internacional nesta quarta-feira (1). O jogador precisou resolver questões burocráticas na Argentina e não desembarcou em Porto Alegre, como esperado. O Internacional está confiante da contratação. Entende que a demora nesta situação é de responsabilidade do jogador e que em nada abala o acordo. Cuesta era aguardado até mesmo pela torcida do Internacional, que queria festejar a chegada na manhã desta quarta. Sua chegada, agora, é prevista para a amanhã de quinta. A nova data para chegada dele é quinta-feira. O Colorado comprará 50% dos direitos dele por 2 milhões de euros (R$ 6,2 milhões) em quatro parcelas. Após este período, poderá adquirir outra fatia dos direitos já prevista em contrato. Com 28 anos, Victor Cuesta defende o Independiente. Antes passou por Huracán, Arsenal Sarandi e Defensa y Justicia. O jogador ainda tem passagem pela seleção argentina. Capitão do time, ele optou por deixar a equipe por desavenças com o treinador. A negociação é dada como concluída também por ele e a equipe. O Inter, porém, espera a chegada a Porto Alegre para realização de exames médicos e assinatura de vínculo e somente depois disso irá oficializar o acordo.