Goleiro Jandrei faz exames e deve ser anunciado como reforço

DANIEL FASOLIN SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense está próxima de contratar o terceiro goleiro para compor o elenco de 2017. O jogador Jandrei, que estava no Atlético Tubarão, chega a Chapecó na tarde desta quarta-feira (01) para realizar exames médicos e assinatura do contrato. Jandrei, de 24 anos, passou pela base do Internacional, jogou pelo Novo Hamburgo e estava no Atlético Tubarão desde 2016. Segundo o diretor executivo da Chapecoense, Rui Costa, Jandrei tem as características de um goleiro moderno, com boa reposição de bola e chegará para dar mais confiança aos jogadores da base. " Vinhamos conversando há algum tempo com o Jandrei. Goleiro moderno, muito bom com os pés também. Também pensamos em trazer mais um goleiro para dar uma tranquilidade maior ao Tiepo, que é da base. Não podemos colocar em risco o garoto, que é o futuro da Chapecoense". Com a contratação do arqueiro, a Chapecoense chega a um total de 26 jogadores contratados em 2017. Após a realização dos exames médicos e também da assinatura contrato, as bases contratuais serão reveladas pela diretoria da Chapecoense.