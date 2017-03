Retomada das rondas noturnas melhora iluminação pública

(foto: Levy Ferreira/SMCS)

Com a retomada das rondas noturnas, determinada pelo prefeito Rafael Greca no início do ano, a qualidade do serviço de iluminação pública em Curitiba registrou uma significativa melhora em dois meses. Diariamente, seis equipes do Departamento de Iluminação e seis equipes de empresas terceirizadas monitoram as ruas das 21h até o amanhecer para identificar as falhas nas luminárias e fazer a substituição dos pontos apagados. “A retomada do serviço é uma determinação do prefeito, que quer agilidade e qualidade no atendimento dos serviços públicos”, afirmou o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, Eduardo Pimentel.

Com as rondas, a iluminação pública registrou em janeiro um dos mais altos Índices de Satisfação dos serviços tabulados pela Central 156. A satisfação com o serviço passou de 85% em dezembro de 2006 para 92,63% em janeiro de 2017, aponta o relatório mensal da central.

O bom desempenho é resultado da evolução do tempo de resposta das solicitações. No último mês do ano passado, a Prefeitura demorava 11 dias para responder os pedidos no setor. No primeiro mês da gestão Greca, o prazo foi reduzido para apenas três dias. “As rondas noturnas são importantes para identificar o maior número de pontos apagados sem que os curitibanos tenham que solicitar a manutenção pelo 156”, afirmou ele.

Pimentel destacou ainda que a Prefeitura fez na última semana um intensivo na fiscalização dos pontos apagados da região central para o feriado de Carnaval. “Quando a empresa prestadora de serviço encontra um ponto apagado a orientação é que imediatamente faça o reparo”, afirmou Pimentel.

Além de pontos queimados, as rondas noturnas atendem todo tipo de solicitação relacionada com a iluminação pública que é responsabilidade da Prefeitura. Problemas referentes à Copel e empresas de telefonia são comunicados para reparos. Em dois meses, o departamento de iluminação atendeu cerca de dez mil ocorrências na área. Além da troca de lâmpadas, são atendidas ocorrências de cabeamento, reatores e manutenção de postes.

Mutirão

As rondas fazem parte de um mutirão da Prefeitura para troca das lâmpadas queimadas na cidade. A prioridade é dada para as demandas represadas da Central 156. No início do ano, eram 678 solicitações pendentes de pontos queimados em Curitiba. Alguns, inclusive, sem resposta desde abril de 2016.

Pimentel explica que a proposta é seguir com o mutirão para reduzir os pedidos em atraso e atender as novas solicitações no prazo de 48h. Curitiba chegou a ter, em junho do ano passado, mais de 7,5 mil solicitações pendentes de troca de iluminação.

Outras ações

Além do mutirão, a administração começou a trocar o cabeamento e as luminárias no Jardim Botânico, entre outras ações. O local ficou quase no escuro em 2016, após o roubo dos equipamentos de iluminação.

Na área central, as praças e ruas estão passando por um grande pente fino de iluminação. Nesse primeiro mês, a Prefeitura fez a manutenção da iluminação na Rua XV de Novembro e nas praças Santos Andrade, Osório e 29 de Março.

Além disso, foi feito um trabalho nas grandes avenidas da cidade, como a Sete de Setembro, Visconde de Guarapuava, Silva Jardim e Getúlio Vargas. Estão sendo realizadas ainda a troca e recuperação dos postes ornamentais republicanos da cidade.