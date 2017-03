Temer retorna a Brasília após passar carnaval em Aratu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer já se encontra no Palácio do Alvorada, após chegar, no final da tarde desta terça (28), da Base Naval de Aratu, onde passou o feriado de carnaval com a família. As informações são da Agência Brasil. De acordo com o Planalto não há agenda oficial do presidente para esta quarta-feira (1º). Temer viajou para Aratu no dia 24. Localizada às margens da Baía de Todos os Santos, em Salvador, a base da Marinha é constantemente usada pelos presidentes da República para descanso durante feriados prolongados, devido à tranquilidade e discrição do local.