Cinco vítimas de acidentes com carros alegóricos seguem internadas no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Permanecem internados nesta quarta-feira (1º) os cinco pacientes feridos em acidentes com carros alegóricos nos desfiles do Grupo Especial das escolas de samba do Rio de Janeiro. As informações são da Agência Brasil. Duas vítimas do acidente ocorrido na noite de domingo (26) com um carro alegórico da escola de samba Paraíso do Tuiuti estão internadas no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade, em estado grave, porém estável. A terceira mulher está no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, zona sul, em estado estável, mas o quadro inspira cuidados, e nova cirurgia está programada para amanhã (2), de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio. No total, 20 pessoas ficaram feridas no acidente com o último carro alegórico da Paraíso do Tuiuti, primeira a desfilar pelo Grupo Especial. Cinco delas foram levadas para hospitais e liberadas, e 12 foram atendidas no posto médico da Marquês de Sapucaí. Os dois pacientes do acidente com o carro alegórico da Unidos da Tijuca permanecem internados com quadros estáveis. Em consequência do acidente com o carro abre-alas da escola, na madrugada de terça-feira (28), 20 pessoas foram atendidas no posto de saúde do Sambódromo e nos hospitais da rede pública da cidade. Dessas, 12 ficaram feridas e oito receberam assistência médica no local.