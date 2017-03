Motorista embriagado sai cantando pneu e PM apreende Porsche

(foto: Reprodução)

Um motorista de Cascavel, no oeste do Paraná, acabou se dando muito mal durante a madrugada de ontem ao tentar se pagar de "machão" com seu Porsche. É que a Polícia Militar (PM) flagrou o cidadão realizando uma arrancada brusca, "cantando pneu" na esquina das ruas Pernambuco com Jorge Lacerda. Rsultado: o Porsche Boxster ficou apreendido e o motorista ainda vai ter muita dor de cabeça.

De acordo com informações do portal CGN, uma equipe da Rocam flagrou a ação e conduziu o motorista até um dos pontos da Operação Balada Segura, perto da Praça da Bíblia. No local foi constatado que o motorista do Porsche estava embriagado e por isso ele foi preso em flagrante, enquanto o veículo foi levado ao pátio da Cettrans.