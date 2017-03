Governo quer taxar Netflix e assinatura pode ficar mais cara

(foto: Reprodução)

Precisando desesperadamente encontrar novas formas de arrecadar dinheiro, o Governo Federal já tem um alvo na mira: os serviços de streaming, como o Netflix e o Spotify. De acordo com Ricardo Feltrin, colunista do portal UOL, o governo estuda cobrar Condecine (Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional) dos serviços ou uma taxa sobre a remessa dos lucros.

Caso uma das hipóteses se confirme, é bastante provável que os usuários acabem sendo prejudicados com o aument do custo da assinatura, uma vez que a tendência é o repasse para os assinantes das novas taxas.

Com o Condecine, o governo federal estaria estudando cobrar do Netflix uma taxa de R$ 7.291 de cada um dos produtos estrangeiros do catálogo com duração superior a 50 minutos e um valor de R$ 1.822,81 por episódio de séries internacionais. No caso das produções nacionais, o valor seria d R$ 1.458,25 por filme e R$ 364,56 por capítulo.

Caso consiga aprovação para realizar a cobrança, o governo estima receber, pelo menos, algo em torno de R$ 300 milhões apenas da Netflix, que tem faturamento estimado em R$ 1,1 bilhão no Brasil, com um catálogo que conta com mais de 60 mil títulos.

Caso a primeira opção fracasse, o governod deverá então taxar o faturamento ou a remessa de lucros das empresas de streaming.