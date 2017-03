Homem descobre pela TV que esposa trabalhava como prostituta

Redação Bem Paraná com agências online

(foto: Reprodução)

O russo Igor Alexeev tomou um baita susto na semana passada quando assistia televisão. É que ele viu a própria mulher sendo presa ao vivo. Não bastasse, foi ali ainda que ele descobriu da profissão da amada, que trabalhava como prostituta.

O homem, que vive na cidade de Ufa, acompanhou ao vivo a operação policial que prendeu sua esposa, Maria, que foi levada algemada pelos policiais e vestia apenas uma lingerie. Para piorar, a cena foi mostrada para todo o país.

Depois de entrar em choque com as imagens, Alexeev decidiu fazer uma busca na internet e descobriu o trabalho secreto de Maria, que cobrava o equivalente a R$ 660 pelo serviço.

Com a descoberta, o homem entrou com pedido de divórcio e conseguiu a guarda da filha, que agora ele tenta proibir na Justiça de voltar a se encontrar com a mãe. Maria, por sua vez, afirmou que resolveu se prostituir porque o marido não ganhava o suficiente para sustentar a família, o que teria a obrigado a tomar uma atitude.

A mulher segue presa e agora vai responder por uma série de crimes.