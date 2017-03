Barrios admite adaptação e quer estrear no Gre-Nal

MARINHO SALDANHA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Barrios abriu mão de dinheiro para jogar no Grêmio. Apresentado no fim da manhã desta quarta-feira (01), o paraguaio admitiu que adaptou-se à realidade do clube. Motivado, ele quer estrear no clássico Gre-Nal. "Estava jogando no Palmeiras. O último jogo foi domingo. Estou bem fisicamente. Perdi alguns treinos por estar fechando as coisas. Estou muito contente com a decisão de vir para o Grêmio. Tinha mais um ano e meio no Palmeiras, de contrato. Mas falei para rescindir porque queria vir. Há momentos na vida que o jogador tem que priorizar outras coisas. Abri mão do contrato e estou feliz por estar aqui. Sei que o Palmeiras está muito forte, vive um grande momento. Mas sei que o Grêmio vive a mesma situação e tem um time forte para a Libertadores. Estou feliz pela decisão que tomei. E quando temos vontade, as coisas dão certo. Espero que deem certo daqui para frente", disse. Com salários batendo próximos a R$ 1 milhão por mês no clube paulista, o jogador precisou reduzir consideravelmente a pedida para fechar por um ano com o Grêmio. Ganhará praticamente a metade disso em Porto Alegre. "Quando eu falei para fechar as coisas, me senti à vontade com a diretoria e o treinador. Mostraram que me queriam aqui. Isso faz o jogador ficar muito tranquilo. Mostraram a vontade que eu jogasse aqui. Fiquei muito feliz. Sei que a diretoria fez um esforço grande com as condições que o Grêmio tem. Por isso que eu falo que abri mão do contrato do Palmeiras, aceitei a realidade do Grêmio. Estamos aqui por ter aceito as condições. Estou muito agradecido do esforço que eles fazem. E sei que minha vontade também foi muita. É um time grande, atual campeão da Copa do Brasil, com muitos títulos na história. Sei o time que eu venho e sei a responsabilidade de jogar aqui. Gosto disso. Temos objetivos e se Deus quiser vamos dar alegria a torcida. Cheguei a arrepiar quando cheguei e a torcida estava me esperando (mais de mil aficionados no aeroporto). Quero dar alegria para eles", comentou. A estreia tende a ser logo. Caso tenha situação legal regularizada, Barrios poderá fazer o primeiro jogo com a camisa do Grêmio no próximo sábado, diante do Internacional, pelo Campeonato Gaúcho. Ao menos é o que ele espera. "Eu prometo só trabalho. Em todos os times que eu joguei, sempre me esforcei ao máximo, e quando se faz isso, o objetivo de fazer gols vem. Sábado, se puder jogar, seria lindo jogar um clássico. A gente precisa sempre dar alegria para a torcida, ainda mais em nossa casa. Eu sei o que é este tipo de jogo e se Deus quiser eu queria estrear no Grêmio com uma vitória neste jogo", finalizou. Aos 30 anos, Lucas Barrios é a principal contratação do time tricolor para a temporada. Além dele, o clube deve receber nos próximos dias outro gringo para o setor ofensivo. Trata-se do argentino Gastón Fernández.