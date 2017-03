Cinquentão e popular, Bacalhau do Batata estende a festa em Olinda

KLEBER NUNES OLINDA, PE (FOLHAPRESS) - O Bacalhau do Batata celebrou 55 carnavais arrastando uma multidão e provando que, em Olinda (PE), a Quarta-feira feira não é de cinzas, mas de folia. Ao som de muito frevo, foliões de todas as idades mostraram disposição no sexto dia oficial de festas na cidade. Sob forte calor, muitos foliões se destacavam pelas fantasias elaboradas. As crianças, presentes em grande número, também foram o destaque do tradicional bloco. Renan, 12, e a irmã Marcela Zloccowick, 5, estrearam no Bacalhau do Batata e não decepcionaram, ambos fizeram questão de se fantasiar e acompanhar todo o percurso acompanhados dos pais. "Estou achando tudo muito bom, está muito legal. Ruim só o calor mesmo", disse o garoto. As irmãs Zahara, 8, e Akyria Safira da Silva, 4, não só fizeram questão de incorporar os personagens do seriado Chaves como incluíram os pais na brincadeira. "Eu já estive várias vezes no Bacalhau [do Batata] e agora é a vez delas. É um tradição que passamos aos nossos filhos", afirmou a mãe, Clivany da Silva. O bloco foi fundado em 1962 por Izaías Pereira da Silva (falecido em 1993). Conhecido como Batata, o garçom criou a agremiação para as pessoas que, assim como ele, trabalhavam durante o Carnaval e folgavam na Quarta-feira de Cinzas. O estandarte é confeccionado com legumes, verduras e, é claro, bacalhau. Pensando mais de 20 quilos, o adereço é carregado desde o primeiro desfile pela aposentada Maria José Neves de Paula, 63, conhecida como Zezé. Os foliões veteranos também capricharam nas fantasias para acompanhar o tradicional desfile por duas horas pelas ladeiras da cidade. "Carnaval de Olinda é isso, é festa até a quarta é se tivesse mais a gente aguentaria", disse técnico em cozinha, Alexsandro Feitosa que estava fantasiado de Adão com a esposa, Márcia Teodoro, de Eva. Para acalmar os resistentes em se despedir da folia, o olindense Sérgio Barreto, 58, carregou uma plaquinha avisando "faltam apenas 347 dias para o Carnaval 2018". "Fora Temer" Segundo a tendência dos cinco dias oficiais de Carnaval em Olinda, o desfile do bloco do Bacalhau do Batata teve gritos de"Fora Temer". Bonecos gigantes e placas também exibiam a inscrição. O Carnaval de Olinda termina a 0h desta quinta-feira (2). Até lá são mais de 20 atrações incluindo shows como o do cantor Alceu Valença.