(foto: Valdecir Galor/SMCS)

A Prefeitura de Curitiba está recuperando o pavimento asfáltico em vários pontos das canaletas do transporte coletivo da cidade. Os trechos considerados mais críticos, com deformações acentuadas no pavimento, prejudicam a circulação dos ônibus e foram selecionados pela Urbs. O trabalho de recomposição, que começou em 21/2, deve se estender até meados de março, e inclui fresagem (retirada da camada mais superficial do asfalto danificado) e recolocação de uma nova capa de asfáltica.

Segundo o engenheiro Luciano Canto, superintendente de manutenção urbana da Secretaria Municipal de Governo, a situação dos trechos se deteriorou porque eles ficaram muito tempo sem manutenção adequada. A recuperação abrange as canaletas ao longo das avenidas Presidente Affonso Camargo, Sete de Setembro, República Argentina e Winston Churchill, em trechos como os das estações-tubo do Hospital do Trabalhador, Itajuba e Vital Brasil.

Na Itajuba a deformação chegou a formar um pequeno morro no asfalto, exigindo cuidado os motoristas para que a parte de baixo dos ônibus não arraste no pavimento.

Segundo o secretário de Governo Municipal, Luiz Fernando Jamur, o município está buscando recursos com organismos financiadores para viabilizar um programa mais amplo de recuperação e repavimentação das canaletas e vias que atendem o transporte coletivo. "A cidade está com muitos pontos em mau estado", diz ele.

Galeria

Outro trecho que serve ao transporte coletivo da capital e que precisará de reparos fica na Avenida das Indústrias, na CIC. O pavimento de concreto cedeu em decorrência do rompimento de uma galeria de águas pluviais.

A placa de concreto da rua precisará ser removida e substituída, bem como a galeria que passa sob a via. A obra deve demorar cerca de 20 dias para ser concluída.