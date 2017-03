Marcelo Odebrecht depõe em ação contra Dilma e Temer no TSE

ESTELITA HASS CARAZZAI CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O empreiteiro Marcelo Odebrecht depõe nesta quarta-feira (1º), em Curitiba, como testemunha na ação de cassação da chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer em 2014. O depoimento foi agendado pelo ministro Herman Benjamin, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), relator do processo movido pelo PSDB. A expectativa é que, como delator, o empresário fale se houve ou não caixa dois na arrecadação da campanha presidencial de 2014, e se o dinheiro tinha origem ilícita, de propina de obras da Petrobras. O depoimento, porém, está em sigilo, a pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República). Enquanto não cair o sigilo da delação da Odebrecht, o teor não poderá ser revelado. A audiência estava prevista para começar às 14h30. Quatro manifestantes estavam em frente ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná, pedindo para que Marcelo "contasse tudo" e defendendo a investigação da Lava Jato. Os executivos da empresa Claudio Melo Filho e Alexandrino Alencar também devem ser ouvidos como testemunhas nesta quinta (2), em Brasília.