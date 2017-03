Países não devem culpar UE por seus próprios problemas, diz líder do bloco

DIOGO BERCITO ROMA, ITÁLIA (FOLHAPRESS) - O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, apresentou nesta quarta-feira (1º) uma série de propostas para o futuro da União Europeia (UE), pedindo que governos deixem de criticar o bloco econômico por suas próprias dificuldades. Juncker falava ao Parlamento Europeu em meio a meses de ansiedade no continente. O Reino Unido decidiu em junho deixar o bloco e movimentos nacionalistas têm ganhado apoio em países como França e Itália. "O futuro da Europa não deveria ser refém de eleições, partidos políticos ou gritos de triunfo direcionados ao público local", disse, criticando a estratégia recorrente de culpar burocratas em Bruxelas por decisões impopulares, como os cortes nos gastos públicos. Problemas como o alto desemprego entre jovens, afirmou, não são competência da UE, mas dos governos nacionais. "Nós não deveríamos convencer as pessoas de que podemos simplesmente evocar o Sol e a Lua. Na melhor das hipóteses, podemos entregar um telescópio." Os cenários sugeridos por Juncker variam entre manter o bloco como está e promover uma integração em blocos -alguns países se aproximariam mais rapidamente do que outros, uma opção que preocupa Estados periféricos, que poderiam ser escanteados. Grupos de países poderiam, nesse modelo, integrar-se em diferentes setores e com diferentes velocidades, da mesma maneira em que hoje nem todos utilizam o euro como moeda comum. ELEIÇÕES Este ano será decisivo para o futuro da UE, com eleições em dois países centrais, França e Alemanha. A Itália também passa por importantes transformações políticas, após a renúncia do então premiê Matteo Renzi, e há a possibilidade de eleições antecipadas. Líderes do bloco europeu devem se reunir em Roma no fim deste mês para discutir o futuro, celebrando também seu aniversário de 60 anos. A premiê britânica, Theresa May, foi convidada, mas não deve comparecer -ela deve dar início à saída do Reino Unido da UE também no final de março, um processo que poderá durar dois anos.