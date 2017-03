Curitiba ganha mais dez novas Academias ao Ar Livre

Equipamentos das academias ao ar livre não têm pesos e usam apenas a força do próprio corpo para exercícios de musculação e alongamento (foto: SMCS/divulgação)

Desde o começo do ano, a Prefeitura já implantou dez novas academias ao ar livre em seis regionais da cidade. O objetivo é descentralizar e facilitar o acesso da população aos equipamentos, que ajudam na melhoria da condição física, qualidade de vida e saúde. "As academias ao ar livre têm uma grande aceitação nas comunidades e são equipamentos que contribuem com a qualidade de vida, principalmente dos idosos, que tanto ajudaram no crescimento de nossa cidade", disse o secretário Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.

As primeiras academias ao ar livre de Curitiba começaram a funcionar no início de 2009, nos parques Barigui e Tingui. Atualmente, o município conta com 220 equipamentos instalados em praças, parques e unidades de esporte e lazer.

Utilização - Parte de um programa de saúde preventivo, os equipamentos visam melhorar a condição física e qualidade de vida da população, bem como ajudar na prevenção de doenças. Para sua utilização correta, basta seguir as instruções básicas afixadas em um painel próximo.

Os equipamentos das academias ao ar livre não têm pesos e usam apenas a força do próprio corpo para exercícios de musculação e alongamento. São indicados principalmente para pessoas da terceira idade, que perdem naturalmente um pouco da força muscular com o passar dos anos, mas podem ser usados por qualquer pessoa.

Endereços dos novos equipamentos:

Regional Bairro Novo

- Rua José Manoel Voluz x Rua Billy Garmatter - Sítio Cercado

Regional Boqueirão

- Rua Dacheux Pereira x Rua Erton Coelho Queiroz x Rua Horacy Santos - Boqueirão

- Praça Jornalista Vinícius de Coelho - Rua Itaúna do Sul, ao lado do CMEI Escritor Elias José – Vila Nova – Alto Boqueirão

Regional Cajuru

- Moradias Cajuru - Rua João Crysostomo da Rosa x Rua Vicente Pallotti - Cajuru

- Rua Paulo de Fronti, ao lado do Farol do Saber Samuel Chameki - Cajuru

- Rua da Cidadania do Cajuru - Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150 - Cajuru

Regional CIC

- Praça Athos Abilhoa - Rua Setembrino Portella Neto - CIC/Sabará

- Jardinete Maria Edithe Wolf Neves - Rua Paulo Leminski x Rua Luiz Maltala, próximo ao n° 67 - CIC/Alta Bela Vista

Regional Santa Felicidade

- Praça Francisco Falcão de Jesus - Rua Olympio Trombini x Rua Emiliano Mariano Ribas x Rua Anna Schaffeer Weigert - Cascatinha

Regional Tatuquara

- Rua Pero Vaz de Caminha x Travessa Kalil Karam Filho x Travessa Valtemir Suhevits - Santa Rita - Tatuquara