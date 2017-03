Mesmo perto do outono, Curitiba ainda terá dias de calor

(foto: Arquivo/Bem Paraná)

O outono começa no dia 20 de março, mas mesmo tão próximo do fim do verão, as manhãs e tardes de calor deve seguir em Curitiba. Pelo menos é o que mostram as previsões meteorológicas.

Nesta quarta-feira de Cinzas (1) até faz uma temperatura amena na Capital — 25ºC com sensação de 26ºC, mas a tendência até meados do mês é de oscilação acima dos 30ºC de máxima. Já as mínimas ficam próximas dos 20ºC, o que signfica que mesmo durante a noite e madrugada, a sensação de calor e tempo abafado se manterão.