Escolas estaduais recebem 290 mil novos conjuntos de carteiras e cadeiras

Investimento, feito em parceria com o governo federal, é de R$ 42 milhões (foto: Hedeson Alves/divulgação)

O governo do Paraná está renovando os conjuntos de mobiliários das 2,1 mil escolas da rede estadual de ensino. A renovação inclui a troca de cadeiras e carteiras para estudantes e professores, projetadas com design moderno de acordo com as regras da ergonomia para garantir mais conforto e durabilidade.

Desde 2011, mais de 290 mil conjuntos escolares foram substituídos. O investimento, feito em parceria com o Governo Federal, é de R$ 42 milhões. “A renovação dos mobiliários escolares faz parte dos investimentos que o Governo do Estado faz para garantir que o ambiente escolar seja confortável e acolhedor para os estudantes e professores”, disse a secretária estadual da Educação, professora Ana Seres.

As 38 escolas indígenas, que ofertam a educação para as séries iniciais do ensino fundamental, já tiveram 90% dos mobiliários substituídos. “Os conjuntos escolares entregues às escolas indígenas possuem dimensões específicas e adequadas para atender os alunos da educação infantil”, explicou Eliane Teruel Carmona, coordenadora de Materiais e Suprimentos da Secretaria.

Desenho - No Colégio Estadual Tiradentes, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, os 1,4 mil estudantes do ensino fundamental e médio já estão usando os novos mobiliários desde dezembro do ano passado. A escola recebeu 420 carteiras e cadeiras.

Segundo a diretora Regina Lúcia Rocha Micrute, os novos materiais motivam os estudantes. “São mobiliários com design moderno, confortável que motiva os alunos porque antes as carteiras eram velhas. Eles perceberam que é um ganho de todos e ajudam a cuidar e preservar o material”, disse.

O aluno Lucas Ribeiro Dutra de Oliveira, 20 anos, 3° ano, disse que o novo mobiliário o ajudou a melhorar a postura em sala de aula. “Antes eu sentava errado, mas, agora que os mobiliários são mais confortáveis, eu corrigi minha postura”, afirmou.

Sua colega, Janaína Cavaleiro Rosa, 17 anos, 3°, também aprovou os novos conjuntos. “São mais confortáveis e isso contribui para prestarmos mais atenção nas aulas”.

RENOVAÇÃO – Além de mobiliários para as salas de aula, as escolas da rede estadual de ensino vão receber durante o ano letivo novos conjuntos de mesas para refeitório, biblioteca, e salas de reuniões, escrivaninhas, cadeiras para bibliotecas e ambientes administrativos, estantes, armários e arquivos em aço.

As escolas estaduais também vão receber balanças digitais para pesar os produtos oriundos da agricultura familiar. O investimento é de R$ 10 milhões, também feito em parceria com o Governo Federal.