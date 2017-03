Paraná Cidadão fez 140 mil atendimentos entre 2015 e 2017

Levar serviços gratuitos para a população do Estado do Paraná é o principal objetivo dos Programas de Estado Paraná Cidadão e UPS-Cidadania da Secretaria estadual da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. Os serviços emitem documentos pessoais, intermediação de vagas de emprego, programa Nota Paraná, tarifa social de água e luz, orientações jurídicas, do consumidor.

A próxima feira de serviços acontece em Irati nos dias 8, 9 e 10 de março.

Os Programas já fizeram em 2 anos (2015 a 2017) aproximadamente 140 mil atendimentos em 16 cidades. Um pouco mais de 72 mil pessoas já foram atendidas. “Os resultados foram bem positivos, porque a população abraçou o Paraná Cidadão. Levamos essas ações para diversos municípios onde a necessidade de serviços era grande e com isso conseguimos ajudar a população que realmente precisa”, diz a coordenadora dos Programas, Maria Gorete Brotti.

Este trabalho já vem sendo feito desde 2013, com a UPS-Cidadania, que atende as comunidades nas regiões das Unidades Paraná Seguro de Curitiba, Região Metropolitana, Londrina e Cascavel.

Já o Paraná Cidadão, lançado em 2015 no município de Almirante Tamandaré, atende todas as regiões do Estado do Paraná que precisam desse apoio. São atendidos municípios com alto índice de vulnerabilidade social. O Programa já deixou sua marca registrada, com atendimentos de diversos serviços públicos para a população paranaense.

“Nosso objetivo é de atender os 399 municípios do Paraná. Queremos levar ações que atendam a população, que muitas vezes não consegue se deslocar até um ponto de atendimento para fazer documentos pessoais ou para procurar um emprego”, destaca o secretário da Justiça, Artagão Júnior.

Identidade - A carteira de identidade pode ser retirada sempre no primeiro dia de atendimento das feiras de serviços, para crianças e adolescentes apenas. Nos outros dois dias de feira a população pode ter acesso normal ao RG, realizando assim emissão da carteiras de identidade para todos.

Essa ação faz parte do Projeto Criança e Adolescentes Protegidos da Secretaria da Justiça em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado Paraná. “O Projeto visa garantir a carteira de identidade, por meio da coleta de impressões digitais por biometria, para todas as crianças e adolescentes, assegurando os diretos de cidadania e fortalecendo a rede de segurança pública contra desaparecimentos”, destaca Artagão Júnior.

Para a retirada do documento sempre são distribuídas senhas de organização nos atendimentos no início da manhã nas feiras, para quem tiver o interesse neste serviço tem que chegar cedo.

Sempre é bom ressaltar a importância de levar comprovante de residência e documentos pessoais em bom estado, menores devem estar acompanhados do pai, ou mãe, ou tutor legal responsável.