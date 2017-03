Concurso escolhe criança em Curitiba para estampar vitrine de loja

(foto: Divulgação)

Loja especializada em brinquedos, a Toni Toys anuncia a inauguração de uma nova unidade em Curitiba, no ParkShopping Barigui. Com esta, a empresa que atua há 10 anos no mercado chega ao número de 20 lojas no Paraná e Santa Catarina. E para celebrar a inauguração, que acontece no próximo mês, a empresa lança o concurso Vitrine Toni Toys, voltado para meninas e meninos de até 12 anos. A criança vencedora ganha um voucher no valor e R$ 300,00 para compras na loja e ainda terá sua imagem estampada na vitrine da Toni Toys do Shopping Barigui.

Para realização do concurso, a Toni Toys firmou parceria com a Studio Mais Photo Book, que fará as imagens com a criança ganhadora, e com a Melhore Consultoria & Marketing, empresa especializada na coordenação deste concurso. "Dentro do contexto do relacionamento entre empresas e clientes, elaboramos esse evento para a Toni Stoy em parceria com a Studio Mais, como uma forma criativa de aproximar pais e filhos de uma loja voltada ao público infantil", destaca Kauana Vissotto, Consultora em Gestão da Melhore.

Regras e inscrições

Estarão aptos a participar crianças menores de 12 anos, de ambos os sexos. Os pais interessados devem preencherem o formulário através do endereço eletrônico www.studiomais.com.br/concurso.asp. As inscrições são gratuitas e, após confirmada a inscrição, as crianças selecionadas farão um ensaio fotográfico gratuito, em um dos estúdios da Studio Mais em Curitiba, acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Para seleção da Vitrine Toni Toys os critérios usados serão fotogenia - impacto visual que a fotografia do participante gera ao ser observada pelo avaliador. O quão bem o participante está registrado na imagem considerando-se inclusive os aspectos de naturalidade da imagem do participante expressa na fotografia; e carisma - simpatia percebida a partir da análise da fotografia podendo ser expressa pelo sorriso ou simplesmente pela expressão facial/corporal do participante.