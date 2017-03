SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Lady Gaga foi confirmada nesta quarta-feira (1) no festival americano Coachella. A cantora será a substituta de Beyoncé, que, devido à gravidez, cancelou sua participação no festival. A própria Lady Gaga confirmou a presença na festival por meio do Twitter. "Vamos festejar no deserto!", escreveu a cantora, que irá se apresentar nos dias 15 e 22 de abril. O Coachella acontece anualmente em Indio, na Califórnia. Este ano, as apresentações ocorrerão nos fins de semana dos dias 14 a 16 e de 21 a 23 de abril. Lady Gaga também participará do Rock in Rio 2017, com apresentação marcada para o dia 15 de setembro.