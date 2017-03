Palmeiras define programação para Libertadores; Keno quer foco no Red Bull

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quarta-feira de cinzas, e o assunto no Palmeiras se direcionou para a Copa Libertadores da América. A uma semana da estreia contra o Atlético Tucumán, na Argentina, o atual campeão brasileiro definiu a programação para o primeiro jogo na competição sul-americana: viagem na segunda-feira (6) para o país vizinho e um treino na véspera do jogo em solo argentino. Apesar do foco para o torneio mais importante da temporada, o Palmeiras ainda tem um compromisso pela frente. Na sexta-feira (3), a partir das 21h05 (de Brasília), a equipe alviverde encara o Red Bull, em Campinas, pelo Campeonato Paulista. Embora seja difícil fugir do assunto Libertadores, o grupo trabalha para não perder o foco no Estadual. O atacante Keno, escolhido para falar na Academia de Futebol nesta quarta-feira (1), quer evitar qualquer distração em relação ao compromisso desta semana. "Estamos focados no Red Bull Brasil. Vim assistindo aos jogos do Tucumán; é um time rápido e agride muito pelos lados do campo. Quando passar o jogo do Paulista, temos que concentrar muito. É a minha segunda Libertadores, espero ajudar", afirmou o atacante palmeirense.